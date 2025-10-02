Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Comando Territorial de Santarém, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Coruche, deteve no dia 30 de setembro seis homens, com idades entre os 46 e os 67 anos, por prática de caça em área não autorizada, no concelho de Coruche.

A operação teve origem numa denúncia sobre atividade venatória numa herdade da região. No local, os militares verificaram que os caçadores exerciam a atividade com uma autorização já caducada.

Os seis indivíduos foram detidos em flagrante delito e constituídos arguidos. Foram ainda apreendidas seis armas de fogo, quatro miras, um silenciador e dez munições. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Coruche.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Coruche. Em comunicado, a GNR recorda que a proteção dos animais é uma das prioridades do SEPNA e apela à denúncia de situações de âmbito ambiental, que pode ser feita através da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), disponível 24 horas por dia.