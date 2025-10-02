Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento ambiental, quando os militares verificaram que o suspeito se encontrava a caçar em área de proteção, a menos de 500 metros de instalações de criação animal.

No decorrer da operação, foi apreendida uma arma de fogo e 11 cartuchos. O homem foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Vagos.

Áreas interditas à caça

A GNR relembra que existem várias áreas de proteção onde o exercício da caça está proibido, devido aos riscos que representa para a segurança de pessoas e bens. Entre estas áreas encontram-se:

Praias de banho e terrenos adjacentes;

Terrenos próximos de escolas, hospitais, lares, prisões, quartéis ou instalações militares ;

Infraestruturas como portos, aeroportos, estações radioelétricas, faróis, parques de campismo ou desportivos;

Instalações industriais e de criação animal , com uma faixa de proteção de 500 metros;

Povoados , numa faixa de 250 metros;

Vias de comunicação, incluindo autoestradas, IP, IC, estradas nacionais, regionais e linhas ferroviárias, com 100 metros de proteção.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.