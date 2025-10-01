Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, em estreita colaboração com o Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural – Centro Interior (composto por elementos da GNR, ICNF e PJ) e ainda com o Núcleo de Proteção do Ambiente do Destacamento Territorial da GNR em Vilar Formoso, deteve, ontem, a presumível autora de seis incêndios florestais ocorridos no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, durante os meses de agosto e de setembro", diz o comunicado das autoridades.

A detida, com 56 anos, terá ateado os incêndios com recurso a chama direta, em acumulações de combustíveis secos, "por motiveis fúteis, num período fortemente marcado por incêndios florestais no mesmo distrito e condições meteorológicas propicias à sua propagação, sendo que, em todos eventos, o risco era máximo (IPMA)".

A detida irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.

