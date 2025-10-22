A medida surge após a identificação de "risco de desprendimento de blocos", sobretudo em períodos de chuva, permitindo, agora, "minimizar os impactos de eventuais deslizamentos nas condições de circulação ferroviária", anunciou a empresa em comunicado.

Esta obra representa um investimento de 193 mil euros e integra a estratégia da IP de acompanhamento e de monitorização das condições de estabilidade dos taludes da rede ferroviária nacional. A intervenção decorreu num "troço" de difícil acesso, o que levou à utilização de um helicóptero para o transporte de materiais. Assim, foram superadas as limitações de acessibilidade e agilizado o processo de instalação da rede.

"A empresa tem promovido diversas ações de estabilização e reforço geotécnico, priorizando as zonas onde é identificado maior risco de deslizamento, com o objetivo de aumentar os níveis de qualidade, fiabilidade e segurança das infraestruturas ferroviárias nacionais", refere o comunicado.