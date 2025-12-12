Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fontes europeias indicaram à Lusa que os embaixadores dos Estados-membros junto da UE deram luz verde, por procedimento escrito, à manutenção por tempo indefinido do congelamento dos ativos soberanos russos imobilizados devido às sanções europeias, que ascendem a 210 mil milhões de euros.

A decisão reforça o compromisso político que já havia sido assumido pelos líderes europeus em outubro. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, reagiu nas redes sociais, lembrando esse compromisso e sublinhando o papel da medida no quadro da resposta europeia à agressão russa.

Nas suas palavras publicadas no X, Costa afirmou: “Na reunião de outubro, os líderes da UE comprometeram-se a manter os ativos russos imobilizados até que a Rússia ponha fim à sua guerra de agressão contra a Ucrânia e compense os danos causados.”

O português acrescentou que, com a aprovação desta sexta-feira, a União Europeia “cumpre esse compromisso”.

A medida surge no contexto das amplas sanções aplicadas à Rússia desde o início da invasão da Ucrânia, em 2022, e representa um passo significativo no endurecimento da postura europeia face à utilização de recursos financeiros russos para compensar os danos causados pela guerra.

