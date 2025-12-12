Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o INE explica que “a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor situou-se em 2,2% em novembro, menos 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior”.

A inflação subjacente, que exclui componentes mais instáveis — como energia e alimentos não transformados — também registou uma descida, passando para 2%.

Os dados mostram ainda que os produtos energéticos tiveram uma variação homóloga negativa de 0,8%, enquanto os alimentos não transformados avançaram 6%, continuando a ser um dos principais motores da subida geral dos preços.

Por categorias, os maiores contributos para a evolução do índice vieram dos alimentos e bebidas não alcoólicas, bem como do setor da restauração e hotelaria, ambos com aumentos assinaláveis.

A confirmação destes números permite projetar com maior precisão o impacto na atualização anual das pensões. Com base na fórmula que considera a inflação média dos últimos 12 meses (excluindo habitação) e o crescimento económico médio dos dois anos anteriores, fica validado que a grande maioria das pensões terá um aumento de 2,8% em 2026, até ao limite de 1.045 euros.

