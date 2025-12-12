Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as personalidades identificadas nas fotografias estão Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Woody Allen e Richard Branson, além de outros nomes já anteriormente referidos nas investigações ligadas a Epstein. As imagens, partilhadas pelos democratas do comité.

Todas as imagens podem ser encontradas aqui.

A CNN Internacional sublinha que muitos dos retratados já tinham sido associados ao empresário, direta ou indiretamente, ao longo dos últimos anos. Contudo, estas novas fotografias acrescentam momentos inéditos de contacto entre Epstein e figuras influentes, tanto da década de 1990 como da atualidade — incluindo Trump, atualmente presidente dos Estados Unidos, que sempre negou ter mantido qualquer relação com Epstein após o escândalo de tráfico sexual ter vindo a público.

Quem aparece nas novas imagens

Para lá de Donald Trump, as fotografias incluem:

Bill Clinton , antigo presidente dos EUA

Steve Bannon , ex-conselheiro presidencial

Woody Allen , ator e realizador

Larry Summers , economista e ex-secretário do Tesouro

Alan Dershowitz , advogado

Richard Branson , fundador do grupo Virgin

Andrew Mountbatten-Windsor , antigo príncipe do Reino Unido

Bill Gates, empresário e fundador da Microsoft

Ligações à realeza escandinava também entram em foco

As revelações surgem num momento em que novos detalhes sobre ligações entre Epstein e membros da realeza europeia vêm a público. A Casa Real Sueca confirmou na quinta-feira que a princesa Sofia teve um encontro presencial com Epstein por volta de 2005.

A confirmação surgiu após a divulgação, esta semana, de e-mails publicados pelo jornal sueco Dagens Nyheter, nos quais a empresária Barbro Ehnbom apresenta a então aspirante a atriz ao magnata. Numa das mensagens, Ehnbom envia uma fotografia de Sofia acompanhada da nota: “Esta é a Sofia, uma aspirante a atriz que acaba de chegar a Nova Iorque… achei que gostarias de a conhecer.”

Segundo a Casa Real, a atual princesa foi de facto apresentada a Epstein “em algumas ocasiões”.

Imagens anteriores da ilha privada voltam a gerar debate

As fotografias agora reveladas seguem-se à divulgação, no início do mês, de um conjunto de imagens e vídeos inéditos da polémica ilha privada de Epstein, Little St. James, nas Ilhas Virgens Americanas. Esses registos mostram várias áreas da propriedade onde, segundo investigações, terão ocorrido parte dos abusos. Entre os espaços fotografados, destacou-se uma divisão semelhante a um consultório dentário, decorada com máscaras de figuras históricas.

A publicação das novas imagens reacende o escrutínio sobre a extensão das relações sociais e institucionais de Epstein, bem como sobre as várias personalidades que cruzaram o seu caminho antes da sua morte na prisão, enquanto aguardava julgamento federal.

