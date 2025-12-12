Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado oficial enviado ao 24notícias, “"High Five" é uma fotografia perfeitamente sincronizada de um gorila a dançar numa clareira da floresta, tirada no Ruanda no início deste ano”. A imagem destacou-se entre 10 mil candidaturas de 109 países, o número mais elevado nos 11 anos de história do concurso. Dos milhares de trabalhos submetidos, apenas 44 finalistas foram selecionados para a fase decisiva.

A fotografia de Meth-Cohn não só conquistou o prémio principal como também venceu a categoria de Mamíferos. O fotógrafo, finalista da edição anterior, descreve assim o momento da captura: “Passámos quatro dias inesquecíveis a caminhar pelas montanhas Virunga, envoltas em nevoeiro, à procura das famílias de gorilas que vivem na região. Nesse dia, encontrámos o grande grupo Amahoro numa clareira, onde os adultos procuravam comida e os jovens brincavam com entusiasmo. Um jovem macho, em particular, queria mesmo mostrar os seus talentos acrobáticos: piruetas, cambalhotas e pontapés altos. Assistir à sua atuação foi pura alegria, e estou emocionado por ter captado o seu espírito brincalhão nesta imagem”.

Como vencedor absoluto, Meth-Cohn ganhará um safari no Masai Mara, no Quénia, oferecido pela Alex Walker’s Serian, “onde abundam grandes felinos e grandes horizontes”. Recebe ainda um troféu artesanal da Wonder Workshop, na Tanzânia, e uma mala fotográfica da ThinkTANK.

O responsável de marketing da Nikon Europa, Stefan Maier, sublinhou o impacto do concurso: “Estamos muito entusiasmados por celebrar o talento e a criatividade incríveis apresentados nos Nikon Comedy Wildlife Awards deste ano. Todos os vencedores usam alegria, técnica e imaginação para capturar o mundo natural, e a imagem vencedora do Mark representa perfeitamente o espírito brincalhão da vida selvagem. Na Nikon, orgulhamo-nos de apoiar estes contadores de histórias visuais e de lhes fornecer ferramentas para partilhar as suas perspetivas únicas, inspirando o público a conectar-se e a cuidar da extraordinária vida selvagem do nosso planeta”.

Meth-Cohn comentou ainda a emoção de saber que tinha vencido: “Fazer boa figura em qualquer competição mostra que as imagens que estamos a produzir funcionam. Os Nikon Comedy Wildlife Awards são um dos grandes concursos do ano — fáceis de participar e divertidos, mas com uma ética séria — e, depois de chegar aos finalistas no ano passado, estou absolutamente encantado por ter dado mais um passo e vencer este ano”.

Outros vencedores e menções honrosas

Entre os restantes premiados encontram-se:

Grayson Bell (EUA), vencedor do Nikon Junior Photographer Award e da categoria Répteis, Anfíbios e Insetos com “Baptism of an unwilling convert”, um registo de dois sapos a “lutar” na água. Recebe uma Nikon Z50II e uma NIKKOR Z DX 16-50mm.

Paula Rustemeier (Alemanha), vencedora do Nikon Young Category (25 anos ou menos) com “Hit the dance floor”, uma imagem de raposas brincalhonas. Recebe uma Nikon Z6III com kit 24-120mm.

Tatjana Epp (Alemanha), vencedora da Nikon Video Category com um vídeo de uma garça “a surfar”. Recebe uma Nikon ZR com 24-70mm f/4 S.

Warren Price, vencedor do prémio ThinkTANK Birds Award com “Headlock”.

Jenny Stock, vencedora da categoria Peixes e Animais Aquáticos com “Smiley”.

Maggie Hoffman, vencedora do Portfolio Award com a série “Digging for Gold”, protagonizada por um chimpanzé “a escavar o nariz”.

Além destes, dez fotógrafos receberam distinções Highly Commended: Valtteri Mulkahainen, Meline Ellwanger, Erkko Badermann, Kalin Botev, Christy Grinton, Bret Saalwaechter, Lilian Luca, Alison Tuck, Annette Kirby e Mark Meth-Cohn (com outra imagem).

Veja aqui as imagens de todos os nomeados e dos vencedores:

Veja também os nomeados nos portfólios (nomeadamente as imagens vencedoras do Portfolio Award):

Exposição e sustentabilidade

Os vencedores foram anunciados numa cerimónia em Londres, seguida de uma exposição de 10 a 14 de dezembro na Gallery@Oxo. A mostra reúne todos os finalistas de 2025 — com entrada gratuita — e foi organizada com foco na sustentabilidade. Todas as fotografias foram impressas pela Metro Imaging em papel Hahnemühle Bamboo, descrito como “o primeiro papel de jato de tinta do mundo feito com 90% de fibras de bambu e 10% de algodão”.

Segundo a organização, esta escolha visa garantir que “a forte mensagem de conservação da exposição se reflete não só na imagem, mas também em todos os aspetos da sua apresentação”.

Voto do público aberto até 2026

A votação para o STERNA People’s Choice Award abriu esta quarta-feira, permitindo ao público escolher o seu finalista favorito até 1 de março de 2026. O vencedor será anunciado a 14 de março.

Mais informações sobre o concurso e sobre as restantes exposições estão disponíveis em aqui.

