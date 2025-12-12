Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a mesma agência, o incidente ocorreu no porto de Chornomorsk, um dos três grandes portos do Mar Negro na região de Odesa. As fontes indicaram que o navio atingido terá sido o Cenk T, uma embarcação identificada no MarineTraffic como estando no Mar Negro cerca de 21 horas antes do ataque. A Reuters ressalva, contudo, que não conseguiu confirmar de forma independente sob que bandeira o navio navegava no momento do incidente, embora uma das fontes tenha referido que o proprietário é de nacionalidade turca.

Segundo a Reuters não é ainda claro se o navio era o alvo direto da ofensiva russa.

O ataque ocorre numa fase de escalada retórica e militar entre Moscovo e Kiev. Na semana passada, a Rússia ameaçou “cortar a Ucrânia do mar” em resposta aos ataques ucranianos com drones marítimos contra petroleiros não licenciados que se dirigiam ao país para exportar petróleo russo.

A Força Aérea da Ucrânia confirmou que mísseis e drones russos atingiram vários pontos da região de Odesa esta sexta-feira, numa operação que terá integrado o ataque que deixou o cargueiro em chamas.

