No final de uma audiência, a seu pedido, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que decorreu na residência oficial do chefe do executivo e que durou cerca de duas horas, José Luís Carneiro falou à imprensa.

"Foi transmitido ao senhor primeiro-ministro que, se quer o diálogo com o PS, é com o PS que deve dialogar", disse. "O PS não é um partido qualquer. Desde a clandestinidade lutou pelas liberdades, pelos direitos e pelas garantias fundamentais. E é esse respeito institucional por aqueles que são os valores fundadores deste país que exigem que o diálogo deva ser construtivo e deva ser um diálogo que coloca as coisas no seu devido lugar", defendeu.

Segundo o líder do PS, "há matérias para o consenso e há matérias para o dissenso" e o princípio que ficou estabelecido com o primeiro-ministro "é de que este diálogo se manterá no futuro".

"Foi uma conversa muito construtiva e voltamos a reiterar a vontade de manter este diálogo, muito particularmente para alturas de setembro, em que teremos que abordar também algumas destas matérias e outras matérias que, entretanto, virão a estar no centro das nossas preocupações políticas", afirmou.