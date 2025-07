Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem de 76 anos foi preso sob suspeita de administrar veneno no acampamento de verão, o que levou oito crianças a serem levadas ao hospital, disse a polícia, citada pela SkyNews.

Os paramédicos avaliaram oito crianças, que foram levadas para o hospital por precaução e todas já receberam alta.

O suspeito foi preso no acampamento e permanece em custódia sob suspeita de administrar veneno com intenção de ferir/agredir/irritar.

O inspetor-detetive Neil Holden disse ao canal britânico: "Entendemos a preocupação que este incidente deve ter causado aos pais, responsáveis e à comunidade do em torno. Estamos em contacto com os pais e responsáveis de todas as crianças envolvidas".

"Temos vários recursos dedicados e estamos a trabalhar com agências parceiras, incluindo serviços para crianças, para garantir proteção total às crianças envolvidas", acrescentou.