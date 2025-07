À margem da cerimónia de instalação do Conselho Estratégico do PS, que decorreu na sede do partido em Lisboa, José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre o difícil dia de combate aos incêndios e sobre as declarações da ministra da Administração Interna sobre a utilização dos meios aéreos.

"Neste momento apenas uma palavra de solidariedade para as forças, para os elementos da Proteção Civil, para os nossos bombeiros que, de forma generosa, altruísta, de forma dedicada, entregam as suas vidas à proteção de pessoas e bens", começou por responder.

Perante a insistência dos jornalistas, especialmente sobre a questão dos meios aéreos, o líder do PS escusou-a a comentar, justificando que pretendia "valorizar o ato" de instalação do Conselho Estratégico.

"É um ato muito relevante e seria desvalorizar as personalidades que emprestaram o seu nome a esta importante instituição que vai servir para o futuro do país, seria desvalorizar esta honra, este prestígio que estes cidadãos nos entregam neste caso, neste momento tão importante", explicou.