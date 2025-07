No âmbito do Jubileu da Juventude, que está a decorrer em Roma, o Bispo de Setúbal, Cardeal D. Américo Aguiar, dirigiu uma mensagem especial aos jovens peregrinos oriundos da Ucrânia, durante a celebração do Dia Mundial da Juventude Ucraniana.

"Com o coração cheio de gratidão e emoção, dirijo-vos esta palavra fraterna, aqui, na cidade eterna, Roma, onde tantos jovens do mundo inteiro se reúnem neste Ano Santo para celebrar a fé, renovar a esperança e testemunhar a caridade", começa por dizer o cardeal.

"Trago-vos no coração desde os dias inesquecíveis da JMJ Lisboa 2023, onde tantos de vós, apesar da dor e da provação da guerra, fizestes o caminho até Portugal para dizer ao mundo que a paz é possível, que a esperança resiste ao medo e que a vossa fé permanece firme como uma rocha em pleno vendaval", recorda.

"Queridos jovens da Ucrânia: não estais sós. A Igreja caminha convosco. O Papa Leão XIV, como outrora o Papa Francisco, é vosso companheiro e pastor no caminho da paz. Os jovens do mundo inteiro rezam convosco, caminham convosco, sonham convosco", diz ainda.

Recorde-se que Américo Aguiar é desde 2023 bispo da Diocese de Setúbal e exerceu as funções de Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, que é a entidade jurídica da organização da jornada que se realizou em Lisboa de 1 a 6 de agosto de 2023, quando era bispo auxiliar de Lisboa.

Pode ler aqui a mensagem completa aos jovens ucranianos.