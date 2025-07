Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A nova programação aposta numa oferta eclética e abrangente, pensada para um público diverso e atento, que cruza teatro, música, dança, circo, ópera, literatura, cinema, fotografia, magia, pensamento e intervenções artísticas no espaço público. Ao longo de 11 meses, o São Luiz prevê ultrapassar as 100 apresentações, afirmando-se como um espaço plural, contemporâneo e profundamente ligado à cidade de Lisboa, apresenta o teatro em comunicado.

A temporada arranca a 13 de setembro com a estreia nacional de "Descobridores do Amor", de João Garcia Miguel, uma viagem entre passado e futuro, memória e imaginação, que parte da escrita como tentativa de compreender a herança deixada por pais e antepassados. Na semana seguinte, Tim celebra 50 anos de carreira com dois concertos especiais: no dia 20 de setembro sobe ao palco com os Xutos & Pontapés e, no dia 21, junta-se à Resistência e aos Tais Quais, num espetáculo pontuado por convidados.

No total, o São Luiz irá apresentar 32 espetáculos de teatro, dos quais 20 em estreia nacional, 36 concertos de música, 3 espetáculos de dança, 2 de circo, 2 óperas em estreia, 1 espetáculo de magia, 3 festivais de música — Misty Fest, Miso Music Portugal e o novo Festival de Teatro-Música dedicado aos 100 anos de Luciano Berio —, 1 Festival de Marionetas e Formas Animadas (FIMFA LX26), 12 sessões de pensamento, 11 visitas guiadas ao teatro, 4 sessões de literatura, 1 ciclo de cinema e 1 exposição de fotografia.

Os bilhetes para a temporada 2025-2026 já estão à venda aqui.