Em destaque estarão as sopranos Ana Rita Coelho — vencedora do Grand Prix Égide 2025 e do Prémio do Público RTP — e Sílvia Sequeira, distinguida com o Primeiro Prémio Teresa Berganza 2024 e igualmente laureada com o Prémio do Público RTP. Ambas serão acompanhadas pela Macau Youth Symphony Orchestra e pela Orquestra da Escola de Música do Colégio Moderno, sob a direção do maestro Leung Kin-Fung.

O repertório inclui algumas das mais célebres árias da história da ópera, com obras de Verdi, Puccini, Wagner, Mozart, Bizet, Mascagni e Offenbach, pensado para cativar públicos de todas as idades.

Um dos momentos mais aguardados será a segunda apresentação mundial de uma obra da compositora macaense Bun-Ching Lam, que estará presente na sala. Estreada no Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa”, a peça será interpretada pela solista Jia Lei num Sheng, instrumento de sopro tradicional chinês, oferecendo ao público uma rara fusão entre a tradição musical oriental e a linguagem clássica ocidental.

Com bilhetes a um valor simbólico de 10 euros, o concerto tem um caráter solidário, revertendo a totalidade das receitas para as associações Gaivotas da Torre e Centro Paroquial do Estoril, duas entidades que desenvolvem trabalho essencial no apoio social, educativo e comunitário no concelho de Cascais.

Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Bol.pt.

A iniciativa conta com o apoio da Fundação Oriente e da Fundação Stanley Ho, reunindo cerca de 80 artistas em palco e reforçando o papel da música como ponte entre gerações, culturas e causas sociais.