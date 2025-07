Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As imagens virais nas redes sociais mostram o CEO da empresa Astronomer, Andy Byron, e a diretora de recursos humanos, Kristin Cabot, a fugir, desajeitadamente, dos braços um do outro, ao perceber que estão numa kiss cam durante o concerto da banda em Boston, na quarta-feira à noite, avançou o The Sun.

No vídeo que circula no TikTok, é possível ouvir o vocalista da banda, Chris Martin, a dizer: "Oh, olha para estes dois".

No entanto, ao perceber o desconforto do casal, mostra-se surpreendido.

"Ah, ou eles estão a ter um caso ou são muito tímidos", brincou.