1. Não é feriado nacional — mas parece

Apesar da sua dimensão, o São João é feriado municipal no Porto, e não um feriado nacional. Ainda assim, é celebrado com tanta energia que rivaliza com o Carnaval ou a passagem de ano.

2. Martelinhos: uma tradição “recente”

Os famosos martelinhos de plástico que hoje dominam a festa foram introduzidos nos anos 60 por um fabricante local de brinquedos. Antes disso, o costume era bater com alho-porro na cabeça — e ainda se vê quem mantenha essa tradição mais antiga.

3. Festa popular com raízes pagãs

A festa de São João tem origem num culto pagão de celebração do solstício de verão. Foi cristianizada para homenagear São João Baptista, mantendo muitos rituais ligados ao fogo e à fertilidade.

4. Saltar a fogueira dá sorte

Uma das tradições mais antigas é saltar a fogueira, um gesto simbólico que representa purificação e sorte. Ainda se vê em bairros mais tradicionais da cidade, como Fontainhas ou Miragaia.

5. Alho-porro: o “cheiro da festa”

Antes dos martelos, o alho-porro era a arma preferida dos foliões. Hoje, continua a vender-se como símbolo do São João — muitos acreditam que dá sorte e afasta o mau-olhado.

6. Fogo-de-artifício à meia-noite

O ponto alto da noite é o espetáculo de fogo-de-artifício sobre o rio Douro, visível das duas margens. Em 2024, por exemplo, foram disparados mais de 17 mil tiros pirotécnicos num show de 20 minutos.

7. Milhares a pé até à praia

Depois da meia-noite, milhares de pessoas caminham a pé até às praias de Matosinhos ou Foz do Douro para ver o nascer do sol e, segundo a tradição, dar um mergulho purificador.

8. Manjerico com quadra

Os manjericos são os “souvenirs” da festa: pequenos vasos com folhas aromáticas e uma quadra popular. A tradição manda cheirar com a mão — e não diretamente — para não danificar a planta.

9. Há festas em todos os bairros

Fontainhas, Bonfim, Massarelos, Sé ou Miragaia: todos os bairros têm os seus próprios arraiais, com bailaricos, concursos, sardinha assada e vinho a copo.

10. É a noite mais fotografada do Porto

O São João atrai milhares de turistas e locais, gerando milhares de publicações nas redes sociais. As imagens da Ponte Luís I, do fogo-de-artifício e dos balões de ar quente fazem parte do imaginário coletivo da cidade.