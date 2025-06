Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Como circular?

O Metro do Porto e a STCP vão operar com serviços reforçados para dar resposta à elevada afluência de pessoas, numa operação que contará também com múltiplos condicionamentos de trânsito, de acordo com a notícia avançada pelo Expresso,

O Metro do Porto ativará um “super-serviço especial” a partir das 20h de dia 23 até às 06h do dia 24, com circulação contínua em todas as linhas (exceto na Linha Violeta, que liga ao aeroporto) e comboios em composições duplas.

Durante este período, a circulação será interrompida na Ponte Luiz I entre as 23h30 e a 01h00, coincidindo com o espetáculo de fogo de artifício, e o tabuleiro superior da ponte estará encerrado ao trânsito pedonal entre as 12h de 23 de junho e as 04h da madrugada seguinte. Estações como Jardim do Morro estarão encerradas entre as 12h e as 04h, enquanto as de Aliados e São Bento fecharão às 22h, reabrindo apenas após ordem das autoridades.

A STCP, por sua vez, aumentará a frequência de diversas linhas, sobretudo as que servem a zona da Baixa e de Gaia. Linhas como a 200, 602 e 1M terão término na Rua da Restauração; a 305, 700, 800 e outras farão término na Rua de Sá da Bandeira; e autocarros como os das linhas 502, 701 e 702 terminarão no Bolhão.

Em Gaia, várias linhas como a 901, 906, 904, 905, 10M e 12M terão mudanças nos locais de paragem, enquanto outras serão mesmo suspensas a partir das 19h, como é o caso da 500, 900 e 11M. Os elétricos também vão parar mais cedo: as linhas 1 e 18 encerram às 19h e só voltam a operar às 9h de dia 24.

Para quem optar por carro, a autarquia alerta para os fortes condicionamentos de trânsito. As primeiras restrições entraram em vigor já no sábado anterior (21 de junho), com cortes e proibição de estacionamento em várias ruas devido às rusgas sanjoaninas.

Na noite principal, o trânsito estará vedado em grande parte do centro do Porto e na marginal ribeirinha entre as 20h de 23 de junho e as 8h do dia seguinte. Em Gaia, avenidas junto ao Douro, como a Diogo Leite ou a Ramos Pinto, também estarão fechadas ao trânsito a partir das 19h.

Para facilitar o acesso, recomenda-se o uso antecipado de títulos Andante e o planeamento prévio do trajeto, tanto para quem usa transporte público como para quem circula a pé.

O que fazer?

O espetáculo de fogo de artifício deste ano promete ser o maior até à data, com duração de 16 minutos e lançamento sincronizado a partir de várias plataformas ao longo do rio Douro, entre as pontes Luiz I e da Arrábida. Com o objetivo de evitar concentrações excessivas, a Câmara do Porto recomenda locais alternativos para assistir ao fogo, como o Passeio das Virtudes, o Parque da Alfândega ou a zona da marginal de Lordelo.

A festa tradicional contará ainda com os habituais martelinhos, manjericos, lançamento controlado de balões (permitido entre as 21h45 e a 01h00) e, como manda a tradição, os mais resistentes poderão terminar a noite com um mergulho ao nascer do sol na Foz.

Recomenda-se usar um capacete para proteger de “marteladas involuntárias”, transportar o tradicional martelinho, e calçar sapatilhas confortáveis para longas caminhadas Riberia–Foz — que podem terminar, para os mais barulhentos, numa praia de Matosinhos ao amanhecer.

O uso de alho-porro (a “flor do São João”) é recordado como tradição ancestral, devendo-se proteger particularmente os olhos dos ninhos festivos. Fundamental será ainda manter a hidratação durante a noite, uma estratégia fácil e revolucionária para cuidar do corpo no embalo da festa .

Por fim, o espírito manda trazer boa disposição para dançar ao longo da marginal, e celebrar o padroeiro da cidade.