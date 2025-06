Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Comando Territorial de Lisboa, através do Posto Territorial do Cadaval, hoje, dia 23 de junho, pelas 13h15, deteve um homem de 57 anos, evadido do Estabelecimento Prisional de Sintra", informa a GNR em comunicado.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

"No âmbito das diligências desenvolvidas pelos militares da Guarda desde o conhecimento da fuga do suspeito, e após uma denúncia, os militares do Posto Territorial do Cadaval, deslocaram-se à residência onde o evadido foi visto, tendo sido de imediato detido pelos militares, sem oferecer resistência", é explicado.

Segundo as autoridades, o detido "encontrava-se a cumprir pena de prisão no referido estabelecimento prisional, tendo-se evadido do mesmo na passada sexta-feira, dia 20 de junho de 2025, pelas 16h".