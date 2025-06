Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os martelinhos de São João apareceram pela primeira vez em 1963, pela mão do industrial Manuel António Boaventura, da Fábrica Estrela do Paraíso, em Rio Tinto.

A inspiração surgiu num saleiro e pimenteiro que viu numa viagem ao estrangeiro, pelo fole, mas adaptou-o com apito e cabo para criar um brinquedo ruidoso, o que acabou por servir para os estudantes que celebravam a Queima da Fitas. O sucesso foi tal que a brincadeira foi repetida pelo São João, e assim continua há 62 anos.

A fábrica fechou atividade em 2012, mas a tradição continua com outros fornecedores.

De recordar também que os martelinhos de São João acabam por dar continuidade a outra tradição que também ainda é vista: bater com alhos-porros nas cabeças das pessoas que passam durante as festas.

Mas o processo nem sempre foi simples. Em 1970, algumas pessoas pediram à Câmara Municipal do Porto para acabar com os martelos. Na altura, Paulo Pombo, vereador da Cultura, e o autarca Paulo Valada alegaram também que os martelos iam contra a tradição. O caso passou mesmo para o Governo Civil, que proibiu o uso do brinquedo e aplicou multas de 70 escudos a quem não cumprisse.

Contudo, Manuel António Boaventura não desistiu e foi a tribunal defender o seu brinquedo. As audiências duraram três anos, mas o resultado foi o pretendido: o Supremo Tribunal de Justiça deu-lhe razão e surgiu finalmente uma autorização para o regresso dos martelos.