No bairro de Lisovyi, equipas de resgate passaram horas a remover escombros do edifício parcialmente colapsado. Uma moradora, Vita, relatou à BBC que o drone “atravessou o prédio e explodiu do outro lado”. O impacto no sétimo andar provocou o colapso dos andares entre o oitavo e o quarto.

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia lançou cerca de 430 drones e 18 mísseis durante a noite, danificando dezenas de edifícios, classificando a ofensiva como “vil e calculada”.

A infraestrutura energética de Kiev foi gravemente afectada, deixando vários edifícios sem aquecimento. “Por vezes parecia que a cama tremia ao mesmo tempo que as janelas”, descreveu a deputada Lisa Yasko.

Em resposta, a Ucrânia atacou infraestruturas estratégicas russas, incluindo o terminal petrolífero de Novorossiysk, no Mar Negro, onde ocorreu um incêndio na refinaria de Sheskharis e foram registados danos num depósito e num terminal de contentores.

