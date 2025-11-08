Na Costa Ocidental, as ondas de noroeste terão dois a três metros, aumentando para 3,5 a 4,5 metros; e nas Costa Sul ondas de sudoeste com um metro.

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado e vento fraco de noroeste. No Grande Porto, períodos de céu muito nublado diminuindo à tarde, com possível ocorrência de aguaceiros fracos.

Em Portugal Continental, o céu estará geralmente pouco nublado, com períodos de muita nebulosidade e possibilidade de aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro até ao início da tarde. Vento fraco a moderado do noroeste (até 30 km/h), por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas. Assim como neblina ou nevoeiro matinal nas regiões Norte e Centro. Pode-se contar com uma pequena descida da temperatura mínima.

No Grupo Ocidental, nos Açores, o céu estará muito nublado com abertas e aguaceiros na madrugada, vento oeste moderado a fresco (20/40 km/h) com rajadas até 65 km/h, e mar cavado com ondas de quatro a cinco metros, passando a noroeste.

No Grupo Central, céu muito nublado com abertas a partir da tarde, períodos de chuva passando a aguaceiros, vento sudoeste moderado a fresco (20/40 km/h) com rajadas até 55 km/h, tornando-se bonançoso a moderado (10/30 km/h), e mar cavado, passando a pequena vaga com ondas de 2 a 5 metros.

No Grupo Oriental, céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto a partir da manhã, chuva a partir da tarde passando a aguaceiros à noite, vento sudoeste bonançoso a moderado (10/30 km/h) por vezes fresco (30/40 km/h) com rajadas até 50 km/h, e mar de pequena vaga a cavado com ondas de 2 a 4 metros. Temperaturas: Santa Cruz das Flores 16/21ºC, Horta 17/22ºC, Angra do Heroísmo 16/20ºC, Ponta Delgada 16/21ºC.

Já na Madeira, o céu muito nublado, com períodos de chuva fraca ou chuvisco, mais frequentes na vertente norte e terras altas até ao meio da tarde. Vento fraco a moderado de nordeste (10 a 30 km/h). Pequena subida da temperatura mínima, exceto nas terras altas. Na costa norte haverá ondas de noroeste 1,5 a 2,5 metros, aumentando para 2,5 a 3,5 metros e na costa Sul ondas de sudoeste 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2,5 metros.

O IPMA acrescenta ainda que a temperatura da água do mar será 21ºC Açores , 17-20ºC no Continente e 22-23ºC na Madeira.