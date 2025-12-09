Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a agência noticiosa RIA Novosti, que cita um comunicado do Ministério da Defesa da Rússia, o avião fazia um voo de teste quando se despenhou.

"Um avião de transporte militar An-22 despenhou-se na região de Ivanovo durante um teste que se seguiu a reparações. O avião caiu numa zona desabitada", pode ler-se.

Várias equipas de emergência estão a caminho do local.

