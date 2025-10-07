A Rússia anunciou esta terça-feira ter intercetado 184 drones ucranianos durante a noite, num dos maiores ataques de Kiev desde o início da ofensiva em grande escala de Moscovo na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Os drones foram abatidos principalmente sobre as regiões russas de Kursk (62 drones neutralizados) e Belgorod (31), na fronteira com a Ucrânia, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa russo.

Refira-se que já esta segunda-feira, a Rússia disse ter intercetado mais de 250 drones ucranianos.

Desde o início da ofensiva, há três anos e meio, a Rússia lança quase diariamente drones e mísseis contra a Ucrânia, que responde regularmente com ataques ao território russo.

Kiev visa principalmente infraestruturas energéticas russas, mas os ataques são normalmente limitados a algumas dezenas de drones.