Segundo as autoridades romenas, o aparelho não tripulado surgiu no radar de forma intermitente durante cerca de 12 minutos, pouco depois de novos bombardeamentos russos junto à fronteira ucraniana. O sistema de vigilância identificou o drone a penetrar aproximadamente oito quilómetros no espaço aéreo romeno, desaparecendo depois dos ecrãs. Até ao momento, não há registo de danos ou quedas no solo.

Para responder ao alerta, foram acionados dois caças alemães que se encontram a operar a partir da Roménia no âmbito da missão da NATO, bem como dois F-16 da Força Aérea Romena. As aeronaves descolaram durante a noite para monitorizar a situação junto à zona fronteiriça.

O sobrevoo motivou igualmente a emissão de avisos de segurança através de mensagens telefónicas para residentes das regiões de Tulcea e Galati, no sudeste do país.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, a Roménia tem enfrentado violações pontuais do seu espaço aéreo, incluindo quedas de fragmentos de drones em território nacional. O episódio desta quarta-feira surge apenas dois dias depois de Bucareste ter ordenado, pela primeira vez desde o início da guerra, a evacuação preventiva de duas aldeias, na sequência de um ataque com drone do lado ucraniano do Danúbio que provocou um incêndio num navio de bandeira turca carregado com gás liquefeito. A ordem de evacuação seria levantada no dia seguinte.

O Ministério da Defesa romeno afirma manter vigilância reforçada na fronteira e coordenação constante com os aliados da NATO, perante um cenário de crescente instabilidade na região.

