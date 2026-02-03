Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o Comando Central relatou que o drone “aproximou-se agressivamente” do porta-aviões norte-americano com “intenção incerta” e continuou a voar em direção ao navio antes de ser abatido por um caça F-35.

Os militares norte-americanos lamentaram que este incidente tenha ocorrido “apesar das medidas de desanuviamento” adotadas pelas suas forças, que “operavam em águas internacionais“.

Segundo o Comando Central, o abate do drone iraniano ocorreu poucas horas depois de as forças da República Islâmica terem assediado um navio mercante de bandeira e tripulação norte-americana que navegava no Estreito de Ormuz.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.