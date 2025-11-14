Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A revelação surge um dia depois de a imagem do humorista ter aparecido em vários pontos de Lisboa acompanhada da frase “Verificando se você é humano”, mensagem que levantou curiosidade e originou várias especulações até ser esclarecida como a promoção do novo projeto.

A notícia oficial é confirmada pela SIC que será a televisão oficial do espetáculo. Os bilhetes ficam disponíveis esta sexta-feira, a partir das 20h00, mas quem quiser garantir lugar já pode fazer reserva antecipada no site da Worten.

Ricardo Araújo Pereira, nascido em 1974, em Lisboa, é licenciado em Comunicação Social e iniciou a carreira no Jornal de Letras. Tornou-se guionista em 1998 e ganhou projeção pública com a criação do grupo Gato Fedorento, em 2003, ao lado de Miguel Góis, Zé Diogo Quintela e Tiago Dores.

Atualmente, integra o "Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer", na SIC Notícias, e é autor e apresentador de "Isto É Gozar com Quem Trabalha", na SIC, em parceria com Cátia Domingues, Cláudio Almeida, Guilherme Fonseca, Joana Marques, Manuel Cardoso, Miguel Góis e Zé Diogo Quintela.

RAP assinou ainda vários livros de crónicas e criou o podcast "Coisa Que Não Edifica nem Destrói".

Quanto vão custar os bilhetes?

30€ Balcão 2 | Mob.Condicionada

50€ Balcão 1 (ii)

60€ Balcão 0 (ii)

65€ Balcão 0 (i) | Balcão 1 (i)

70€ Plateia A

80€ Plateia VIP

