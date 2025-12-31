Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A associação sublinha, em comunicado enviado às redações, que o consumo de álcool continua a ser elevado em Portugal, sobretudo entre os jovens. Dados do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) indicam que, em 2024, sete a oito em cada 10 jovens de 18 anos já tinham consumido álcool. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo médio anual foi de 16,9 litros de álcool puro nos homens e 4,8 litros nas mulheres.

Janeiro sem álcool A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) volta a promover, em janeiro de 2026, a iniciativa de sensibilização “Em janeiro, liga-te à vida!”, integrada no desafio “Janeiro Sem Álcool”, com o objetivo de incentivar a redução do consumo de bebidas alcoólicas e alertar para os seus impactos na saúde, em especial no fígado. créditos: APEF

A APEF alerta para as consequências do consumo excessivo ou regular de álcool, que pode levar à doença hepática alcoólica, começando pela acumulação de gordura no fígado e evoluindo, em casos mais graves, para inflamação, fibrose, cirrose e cancro do fígado. Por ser frequentemente silenciosa, esta doença pode passar despercebida numa fase inicial.

A iniciativa apela à responsabilidade dos adultos e à sensibilização dos mais jovens, incentivando a adoção de estilos de vida mais saudáveis. O desafio “Janeiro Sem Álcool” realiza-se em vários países desde 2013 e é promovido em Portugal pela quinta vez.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.