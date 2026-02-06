Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A sessão comemorativa realiza-se no dia 10 de fevereiro, às 10h00, na sede da Microsoft Portugal, no Parque das Nações, e irá reunir 100 crianças numa iniciativa de sensibilização orientada para a navegação segura no ambiente digital. O objetivo passa por capacitar os mais jovens com recomendações práticas que reforcem a sua proteção online.

Esta ação integra a 12.ª edição do programa nacional desenvolvido em parceria pela GNR e pela Microsoft Portugal, que tem como finalidade dotar crianças e jovens de ferramentas essenciais para uma utilização segura da Internet, ajudando-os a reconhecer comportamentos de risco e a adotar estratégias de autoproteção. A prevenção do cyberbullying, a promoção de comportamentos responsáveis online e a proteção de dados pessoais estão entre os principais temas abordados.

Desde o início do programa, foram envolvidos mais de 431 mil alunos do 1.º ao 3.º ciclo, mais de 38 mil professores e encarregados de educação e realizadas mais de 11 mil sessões em todo o país.

Nos próximos meses, estão previstas sessões gratuitas em escolas de todo o território nacional, dirigidas a alunos do ensino básico e secundário. A iniciativa contará com a participação de mais de 400 militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR e de mais de 100 voluntários da Microsoft Portugal. O objetivo é chegar ao maior número possível de estabelecimentos de ensino, reforçando estratégias para lidar com situações de cyberbullying e promovendo o bem-estar e a confiança no ambiente online.

As escolas interessadas em agendar uma sessão Internet Segura 2026 podem contactar a organização através do endereço eletrónico sid2026@microsoft.com, indicando o nome da escola, o ciclo de ensino e a disponibilidade de horários, para sessões em formato presencial ou virtual.

