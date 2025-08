Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As autoridades chilenas descobriram os relógios por acaso durante uma investigação sobre assaltos a residências na zona leste de Santiago, liderada por um grupo criminoso local. O caso revelou ligações inesperadas com crimes ocorridos em Hollywood.

Segundo o vice-presidente Marcelo Varas, da Polícia de Investigação chilena (PDI), o grupo em causa já estava ativo em 2023 e usava métodos violentos. Quando a sua atividade criminosa começou a ganhar notoriedade no Chile, alguns membros emigraram e passaram a atuar no estrangeiro, mantendo o mesmo modus operandi. Durante uma rusga numa casa em Peñalolén, os investigadores encontraram bens valiosos, incluindo um relógio com uma gravação especial. Um dos detetives, fã da saga John Wick, reconheceu o objeto como sendo um dos Rolex Submariner que Keanu Reeves ofereceu à sua equipa de duplos em 2021, com a inscrição: “Thank you, JW4, 2021, The John Wick Five”.

Embora a procuradora chilena Claudia Barraza tenha dito que não há provas de que o grupo que assaltou a casa de Reeves seja o mesmo que levou os relógios para o Chile, as autoridades encontraram, no telemóvel de um dos suspeitos, fotos tiradas nos EUA que mostram o relógio, uma arma e a carta de condução do ator — fortes indícios de que as imagens foram captadas dentro da casa de Reeves.

Apesar da ironia, atendendo a que no filme John Wick Reeves interpreta um homem em busca de vingança após o assalto à sua casa, esta não foi a única vez que a casa do ator foi invadida. Em 2014, ocorreram dois episódios semelhantes, embora sem registo de roubo. Já em 2023, os prejuízos terão ascendido a cerca de 7 milhões de dólares.

Varas explicou que, por razões legais, foi necessário aguardar que o próprio ator confirmasse que os objetos eram seus, o que aconteceu numa esquadra da polícia de Los Angeles, através de fotografias.

As autoridades chilenas ainda tentam apurar como os objetos chegaram ao país. Segundo Varas, é comum estes grupos enviarem bens roubados por correio ou com turistas sem registo criminal, tornando mais difícil a deteção nos aeroportos. Relógios de marca, ainda mais com ligação a celebridades, são altamente valorizados no mercado negro, podendo valer bem mais do que os mais de 10 mil dólares que custam em lojas oficiais.

A investigação mostrou também que os membros do grupo se dispersaram internacionalmente. Um deles foi condenado por roubo com intimidação e fraude aduaneira, outro morreu num confronto entre gangues, e outros dois foram detidos em diferentes países — um nos EUA e outro na Argentina, por assaltos a casas em Buenos Aires.

Nos EUA, o caso reacendeu o debate sobre o programa de isenção de visto que permite a cidadãos chilenos entrarem no país por até 90 dias sem necessidade de visto. Após uma vaga de assaltos no Michigan, o xerife local culpou chilenos “altamente treinados” e pediu a exclusão do Chile do programa. As declarações geraram polémica no Chile, embora a Secretária da Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, tenha reafirmado o valor da cooperação com o país. Durante uma visita recente a Santiago, assinou um acordo para reforçar a partilha de informações biométricas entre os dois países.

Blaine Freestone, adido legal dos EUA no Chile, destacou que esta colaboração permite “fazer justiça às vítimas de crimes transnacionais”. Varas acrescentou que o programa de isenção de vistos facilita o intercâmbio de informação crucial com as autoridades norte-americanas: “Eles precisam dos nossos dados.”