Segundo o The Guardian, Howard Phillips, de 65 anos, tinha dificuldades financeiras e estava a candidatar-se a um emprego na UK Border Force quando foi abordado pelos agentes à paisana, que se faziam passar por agentes russos chamados Dima e Sasha.

Sasha e Dima comunicaram com Phillips através do WhatsApp, mas o arguido não revelou o que tinha para oferecer, a menos que se encontrassem pessoalmente.

Phillips entregou depois uma pen USB a um dos agentes. Lá dentro estavam pormenores relacionados com o então secretário da Defesa britânico, Grant Shapps, incluindo a sua morada e a localização do seu avião privado.

Posteriormente, o homem encontrou-se com os agentes infiltrados num apartamento alugado no hotel London Bridge, onde revelou o seu verdadeiro nome e lhes disse que podia fornecer apoio logístico e que em breve teria uma autorização de segurança através do Ministério do Interior.

O arguido foi detido em maio de 2024, pelos dois agentes, depois de lhe darem uma falsa tarefa, e acusado de prestar assistência a um serviço de informações estrangeiro, mas nega todas as acusações.