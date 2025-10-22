Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Higiene Urbana de Lisboa garante que irá desenvolver todos os esforços para minimizar o impacto na cidade, embora se prevejam atrasos e acumulação de resíduos em algumas áreas.

Os lisboetas são aconselhados a manter os resíduos em casa até à normalização da recolha, evitando deposições em via pública que possam causar transtornos ou riscos sanitários.

A greve surge no contexto das negociações laborais em curso entre os sindicatos e a administração municipal, sem indicação, até ao momento, de novas datas de paralisação.

