Capaz de identificar, via radiofrequência, zonas florestais com maior risco de incêndio, o projeto nasceu com o objetivo de “preservar o património natural, proteger a população e inovar tecnologicamente”, segundo os autores.

O prémio para os vencedores incluiu um cheque de 1.500 euros, diplomas e ofertas dos promotores parceiros. A professora orientadora, Ana Paula Fernandes, e a própria escola também receberam prémios individuais.

O 2.º lugar foi atribuído à equipa EPSWater, da Escola Profissional de Salvaterra de Magos (Santarém), pelo desenvolvimento de uma embarcação autónoma para monitorização da qualidade da água dos rios, premiada com 1.000 euros.

O 3.º lugar foi para a equipa RFExplorers, da Didáxis – Cooperativa de Ensino (Vila Nova de Famalicão), que apresentou uma estação meteorológica que transmite dados ambientais via radiofrequência. O projeto rendeu ao grupo um prémio de 500 euros.

Foi ainda atribuída uma Menção Honrosa ao Colégio Cedros (Vila Nova de Gaia), pela pulseira Guardian Angel, um dispositivo que deteta quedas de idosos e envia alertas por WiFi.

A final decorreu no Centro de Congressos do IST e contou com 36 equipas finalistas, envolvendo 137 alunos e 32 professores, oriundos de 29 escolas de 11 distritos e 2 regiões autónomas.