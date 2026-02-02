De acordo com a candidatura, Seguro optou por abdicar da utilização do material para propaganda política e direcioná-lo para apoiar famílias atingidas pelas fortes chuvas que atingiram a região entre terça e quarta-feira. "É material que não está impresso, portanto sem qualquer mensagem política", esclareceu fonte oficial da campanha.

As lonas começaram a ser distribuídas ainda hoje, estando a entrega prevista para conclusão até ao final do dia. O material será entregue aos bombeiros voluntários de Leiria, Castelo Branco, Ourém e Condeixa-a-Nova, que ficarão responsáveis por distribuir as lonas localmente, conforme as necessidades das famílias afetadas.

A iniciativa surge como resposta imediata aos danos provocados pela tempestade Kristin, que deixou casas e equipamentos expostos à chuva e ao vento, e pretende fornecer uma solução temporária de proteção para os moradores enquanto decorrem as obras de reparação.