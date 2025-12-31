Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Rainha Camilla revelou, numa entrevista concedida ao programa Today da BBC Radio 4, que sentiu uma intensa raiva quando foi agredida fisicamente num comboio durante a adolescência. Recordando o episódio, Camilla explicou: “Alguém que eu não conhecia… eu estava a ler o meu livro e este rapaz, homem, atacou-me, e eu reagi”.

A monarca admitiu que, por algum tempo, havia esquecido o episódio, mas a memória manteve-se latente ao longo dos anos. “Quando saí do comboio, a minha mãe olhou para mim e disse: ‘Porque é que o teu cabelo está em pé?’ e ‘Porque é que falta um botão do teu casaco?’ Mas lembro-me da raiva, e estava tão furiosa… e isso manteve-se comigo durante muitos anos”, afirmou, citada pelo The Guardian.

Durante a entrevista, Camilla elogiou a coragem de John Hunt e da filha Amy, cuja família foi assassinada em Bushey, Hertfordshire, a 9 de julho do ano passado. Louise Hunt, de 25 anos, a irmã Hannah Hunt, de 28, e a mãe Carol Hunt, de 61, foram mortas pelo ex-namorado de Louise, Kyle Clifford, de 27 anos.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém em risco, denuncie.

Ligue 800 202 148 (Linha Nacional de Emergência Social - gratuita e disponível 24h).

Em caso de emergência, ligue 112.

“Gostaria de dizer que, onde quer que a vossa família esteja agora, eles estariam tão orgulhosos de ambos. E devem estar a olhar para vocês do céu e a pensar: ‘Meu Deus, que pai, marido, irmã maravilhosa’”, afirmou Camilla, sublinhando o impacto da perda na família Hunt.

A Rainha Camilla aproveitou para refletir sobre a misoginia e a radicalização de jovens homens online, afirmando que estes problemas permanecem largamente por resolver, com as redes sociais a permitirem a propagação de conteúdos perigosos.

Sobre o seu próprio trabalho na sensibilização para a violência doméstica, Camilla sublinhou que “a maioria das pessoas não quer realmente saber” e que este assunto tem sido tabu durante demasiado tempo.

