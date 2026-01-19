Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Em declarações à rádio pública espanhola RNE, Álvaro Fernández Heredia referiu que o erro humano está "praticamente descartado", uma vez que, mesmo que tivesse ocorrido uma falha por parte do condutor, um sistema de segurança a bordo teria corrigido a situação.
O responsável acrescentou ainda que ambos os comboios circulavam abaixo do limite máximo de 250 km/h no troço onde se deu o acidente e que a colisão ocorreu numa reta, não numa curva, o que reforça a tese de que não terá sido o excesso de velocidade a causar o despiste.
Para Álvaro Fernández Heredia, uma avaria mecânica ou um problema na infraestrutura da linha surgem como hipóteses mais prováveis, mas sublinhou que é "muito complicado" chegar a uma conclusão tão cedo após o acidente, cuja investigação ainda decorre.
