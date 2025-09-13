Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O assassinato do ativista conservador Charlie Kirk a 10 de setembro em Utah trouxe novamente atenção para tensões internas na extrema-direita americana, particularmente entre Kirk e o movimento “Groyper” liderado pelo nacionalista branco Nick Fuentes.

Quem são os Groypers?

A Newsweek descreve os Groypers como sendo um grupo de ciberativistas da alt-right, nacionalistas brancos e cristãos conservadores, organizados em torno de Nick Fuentes. Segundo a ADL (Anti-Defamation League), o grupo promove visões antissemíticas, racistas e homofóbicas, frequentemente disfarçadas de defesa de valores tradicionais e da família. A sua mascote é um cartoon de sapo chamado “Groyper”, variante do meme “Pepe”, usado por vários grupos extremistas.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Origem do termo e o conflito com Charlie Kirk

O termo “Groyper” tornou-se popular em 2019, durante os chamados “Groyper Wars”, quando seguidores de Fuentes interromperam eventos universitários organizados por Charlie Kirk e Turning Point USA, acusando Kirk de suavizar a mensagem de Donald Trump e de ser demasiado moderado. Kirk respondeu considerando os Groypers extremistas e defendendo um conservadorismo inclusivo, sem racismo ou homofobia.

Repercussões do assassinato de Charlie Kirk

Após o homicídio, surgiram especulações sobre ligações do suspeito a movimentos extremistas, com atenção renovada ao papel e à retórica de Fuentes e dos Groypers. Nick Fuentes reagiu publicamente, afirmando estar devastado e apelando à unidade, à investigação total do caso e à responsabilização pelas falhas na liderança do governo.

O que Nick Fuentes disse sobre o assassinato de Charlie Kirk

Fuentes fez várias declarações públicas sobre o assassinato de Kirk. Pouco depois do homicídio, Fuentes escreveu: «Estou devastado. Sinto que é um pesadelo do qual nunca acordaremos» e apelou à unidade, acrescentando: «A violência e o ódio têm de parar. O nosso país precisa de Cristo agora mais do que nunca».

A 12 de setembro, Fuentes dirigiu os seus comentários à administração Trump: «Precisamos de mais da administração Trump do que aquilo que estamos a receber», escreveu no X. «Divulguem toda a informação sobre o assassino e os seus contactos no Discord. Todos devem ser investigados. Digam-nos qual é o plano. Como vai o governo impedir que isto volte a acontecer? Onde está a liderança???»

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.