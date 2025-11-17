Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Imaginem um jogo de futebol: os adeptos estão nas bancadas, a apoiar a equipa, a festejar um golo, a reclamar com o árbitro ou a vibrar por um penálti, nós mapeamos esse ‘engueijo emocional’ ao longo do jogo, em tempo real”, explica Bruno Fernandes, fundador e CEO da empresa. É assim que justifica a presença da PluggableAI entre as startups destacadas e apoiadas pela MEO.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

Sediada em Braga, a empresa nasceu de um projeto de investigação na Escola de Engenharia da Universidade do Minho. “Vimos que havia muito potencial de negócio”, recorda Bruno Fernandes. E o potencial parece estar a confirmar-se: momentos antes de nos receber, o empreendedor conversava com representantes do Atlético de Madrid, que pareceram interessados nesta solução.

Do estádio ao festival: captar emoções com IA

A missão da PluggableAI pode soar abstrata, mas traduz-se numa ideia simples: ajudar clubes, marcas, meios de comunicação e promotores de eventos a ligarem-se ao seu público em tempo real, através de inteligência artificial (IA) e sensores não intrusivos.

“Usamos sensores de aparelhos como smartbands, smartwatches e smartphones — acelerómetros, giroscópios, sensores de luminosidade, temperatura ou proximidade. Depois, os nossos modelos de IA procuram padrões de comportamento consoante o tipo de evento”, explica o fundador.

Esses padrões permitem detetar, por exemplo, momentos de maior energia, como danças, saltos, palmas ou movimentos sincronizados com a música ou com o jogo. “Imagina um festival de música: o público está a dançar, a saltar, a vibrar com o concerto. É isso que medimos, o engajamento emocional”, acrescenta.

“Fan of the Match” e a gamificação da emoção

A tecnologia da PluggableAI alimenta produtos como o Fan of the Match, uma plataforma que combina reconhecimento emocional com dados de audiência em tempo real. O objetivo é transformar a energia dos fãs em experiências e recompensas gamificadas, como acesso ao backstage, encontros com artistas ou prémios exclusivos.

“No futebol, que é o nosso core principal, os clubes têm um potencial enorme de sponsorship através dos naming rights”, explica Bruno Fernandes. “Um clube pode vender o patrocínio do seu ‘Fan of the Match’ a uma marca, e isso gera receita adicional.”

O modelo é facilmente adaptável a outros desportos ou a grandes eventos culturais, como festivais de música. “Trabalhámos com o Rock in Rio, o NOS Alive e a Noite Branca de Braga”, conta o CEO. “Faz sentido em contextos onde as pessoas estão felizes, emocionalmente ligadas ao clube ou ao artista.”

A presença na Web Summit

A presença na Web Summit 2025 não tinha como objetivo imediato fechar contratos. “Não viemos aqui para fazer negócios. O nosso foco é estabelecer parcerias e recolher feedback. Tivemos uma conversa muito interessante com o Diretor de Inovação do Atlético de Madrid, é esse tipo de contacto que nos ajuda a evoluir.”

Ainda assim, os planos de expansão são claros. “Temos um grande foco nos Estados Unidos. É um mercado de fan engagement muito mais aberto do que o europeu, por isso é para lá que queremos ir”, revela Bruno Fernandes.

Próximos passos…

Além do desporto e do entretenimento, a startup quer levar a sua tecnologia a novos setores, nomeadamente à educação. “Temos um projeto que deverá arrancar no início do próximo ano: usar smartbands para perceber como os estudantes reagem em diferentes disciplinas (matemática, educação física, etc.) e qual o impacto emocional que essas aulas têm no envolvimentos dos alunos.”

Quanto ao financiamento, a empresa está estável, mas pensa já na próxima ronda. “Não é uma urgência imediata. Talvez em 18 a 24 meses precisemos de uma nova ronda, e será certamente com um investidor estrangeiro, provavelmente americano”, adianta Bruno Fernandes.

Para já, o foco está em continuar a crescer e a provar que a emoção pode, afinal, ser medida e transformada em valor.

_

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.