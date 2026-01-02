Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os dados disponíveis no site, no sábado estarão fechadas as urgências de Abrantes, Setúbal e Portimão, bem como a urgência de obstetrícia do Hospital de Vila Franca de Xira.

No domingo, mantêm-se encerrados os serviços de obstetrícia e ginecologia de Portimão, Vila Franca de Xira e Abrantes, enquanto a urgência do Hospital de Setúbal retomará o funcionamento normal.

Apesar destes constrangimentos, o portal do SNS indica que no sábado estarão 125 serviços de urgência abertos em todo o país, dos quais seis estarão referenciados exclusivamente para utentes encaminhados pelo INEM.

No domingo, o número de urgências abertas sobe para 126, incluindo serviços gerais, de pediatria e de obstetrícia e ginecologia, estando sete condicionadas a casos referenciados pelo INEM.

