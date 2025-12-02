Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dos quatro suspeitos, três, com idades entre os 20 e os 31 anos, transportavam a droga no interior dos seus organismos. Ainda se desconhece a quantidade total, uma vez que se encontram internados para expulsão do produto estupefaciente. Após este procedimento hospitalar, serão apresentados à autoridade judicial competente para eventual aplicação de medidas de coação.

O quarto suspeito, de 27 anos, transportava grande quantidade de cocaína escondida nas bagagens, suficiente para produzir pelo menos 178.980 doses individuais caso tivesse chegado aos circuitos de distribuição ilícita. Após primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva, à espera do prosseguimento do processo.

Estas ações fazem parte do controlo regular sobre passageiros provenientes de países considerados de risco, com o objetivo de prevenir a entrada de drogas em Portugal e noutros países europeus através de escalas em aeroportos nacionais. As investigações continuam em curso.

