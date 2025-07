Bairro do Talude entrou no mapa do país esta semana. Demolições feitas, Câmara de Loures e voluntários encontraram-se, por acaso, para limpar quase tudo do que resta daquilo a que cerca de 60 famílias apelidava de casa. Colchões, portas, placas de zinco, tetos, máquinas de roupa e azulejos foram retirados pelos serviços camarários. Uns prometem regressar enquanto aguardam soluções.

Miguel Morgado