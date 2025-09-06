Com o governo à beira do colapso em França, o criador da conta da rede social X "NicolasQuiPaie" ("Nicolas Paga a Conta", em português), explicou à Reuters que a sua geração defende que os políticos cuidam mais dos antigos, pois estes votam de forma estável.

"Eles têm tanto poder de voto que nunca lhes é exigido qualquer esforço. Por isso, os políticos continuam a pressionar os trabalhadores", afirmou numa entrevista por escrito, pedindo para permanecer anónimo para proteger a sua carreira.

Auto denominado libertário e 'minarquista', defensor da intervenção mínima do Estado, o criador da conta X disse à Reuters que vem de uma família de classe média.

Os seus memes frequentemente mostram a personagem Nicolas, de 30 anos, exausto, vestindo uma camisa de trabalho, a pagar para sustentar o estilo de vida de outras personagens, denominadas 'Bernard e Chantal', de 70 anos, que tomam bebidas numa espreguiçadeira.

"Mesmo quando se levanta a questão do financiamento das pensões de forma calma e factual, há uma onda de ódio contra os jovens», afirmou, acrescentando que recebeu insultos como "preguiçoso" ou respostas como "queres eutanasiar-nos?"

A sua representação de «Nicolas» também a financiar um personagem denominado 'Karim', nome tipicamente norte-africano, suscitou acusações de xenofobia e tendências de extrema-direita, ao qual o criador da página nega, explicando que o movimento não tem uma estrutura formal e não se sente representado por nenhum partido existente, mas espera exercer pressão sobre os governos e influenciar os partidos antes das eleições.

Para Maxime Sbaihi, perita em demografia, "Há uma certa hipocrisia, porque aqueles que querem tirar partido do movimento são os mesmos que sempre defenderam os reformados", acrescentando que as pessoas com mais de 50 anos representam agora a maioria dos eleitores.