Um hipopótamo provocou o naufrágio de uma embarcação no rio Sassandra, na cidade de Buyo, no sudoeste da Costa do Marfim, deixando pelo menos 11 pessoas desaparecidas, informou hoje a ministra da Coesão Nacional, Solidariedade e Luta Contra a Pobreza, Myss Belmonde Dogo.

O acidente ocorreu na madrugada de sexta-feira e envolveu uma embarcação com 14 ocupantes. Três pessoas sobreviveram, enquanto continuam as buscas pelos desaparecidos, entre os quais mulheres, crianças e um bebé, segundo a ministra.

“É com profundo pesar que tomámos conhecimento do desaparecimento de onze pessoas após o naufrágio causado por um hipopótamo”, escreveu Myss Belmonde Dogo na sua página oficial do Facebook.

A governante sublinhou ainda a solidariedade do governo com os sobreviventes e com os familiares das vítimas.

Em abril de 2024, uma canoa virou numa lagoa no departamento de Dabou, a cerca de 50 quilómetros de Abidjan, resultando na morte de pelo menos doze pessoas.