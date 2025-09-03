Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem de 55 anos foi constituído arguido por suspeita de incêndio florestal por negligência no concelho de Mirandela, informou esta quarta-feira a GNR.

Segundo o Comando Territorial de Bragança, através do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) do SEPNA, o caso ocorreu no dia 1 de setembro, após uma denúncia que alertava para um fogo em área florestal.

No local, os militares apuraram que o suspeito estaria a proceder à limpeza de caminhos com recurso a uma máquina de rastos, sendo essa a causa provável da ignição. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Mirandela.

A GNR sublinha que continua vigilante na prevenção e combate aos incêndios rurais, destacando a responsabilização criminal dos autores e a proteção de pessoas, bens e património natural como prioridade.

A força de segurança recorda ainda que as queimas e queimadas são uma das principais causas de incêndio em Portugal, estando interditas em períodos de perigo "muito elevado" ou "máximo" e sujeitas a autorização ou comunicação prévia nos restantes dias.

O SEPNA mantém ativa a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), disponível 24 horas por dia para denúncias ou pedidos de esclarecimento.