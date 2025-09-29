Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Israel concordou num cessar-fogo para Gaza, caso os 21 pontos apresentados sejam respeitados. Entre as principais medidas estão:

Entrega dos reféns em 72 horas;

Desmilitarização do Hamas e da Autoridade Palestiniana;

Estabelicimento de um comité internacional

Caso o Hamas não concorde com as condições negociadas com os Estados Unidos, "Israel vai resolver isto pelas suas próprias mãos", ameaça Benjamin Netanyahu.

Quem vai governar a Palestina?

Na mesma conferência de imprensa, Donald Trump anunciou que vai presidir o Comité para a Paz, uma nova autoridade internacional responsável por supervisionar a transição da gestão de Gaza para um governo palestiniano.

O único nome revelado para a direção do comité, além de Trump, é o de Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido

O que se segue?

O plano de cessar-fogo está, assim, sujeito à aprovação do Hamas, que fica proibido de estar envolvido na adminstração futura do Estado da Palestina.

