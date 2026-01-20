Do total de feridos, 211 sofreram ferimentos graves e 3.424 ficaram com ferimentos ligeiros, segundo o balanço da PSP.

Em comparação com 2024, verificou-se um aumento do número de atropelamentos, com mais 258 ocorrências, e também dos feridos ligeiros, que subiram em 55 casos. Em sentido inverso, os dados revelam uma diminuição do número de feridos graves, menos 32, e das vítimas mortais, que recuaram quatro face ao ano anterior.

A PSP alerta que os números continuam a refletir a persistência de comportamentos de risco na estrada, tanto por parte dos condutores como dos peões, sublinhando que muitos atropelamentos ocorrem em meio urbano.

No comunicado, a polícia apela aos condutores para que conduzam de forma segura, cumpram as regras de trânsito e parem sempre para dar prioridade aos peões nas passadeiras, conforme estabelece o Código da Estrada. A PSP alerta ainda para a necessidade de evitar distrações ao volante, nomeadamente o uso de telemóveis e outros ecrãs.

Aos peões, a polícia recomenda que evitem a utilização de telemóveis ou auscultadores durante a travessia da via e que, nos locais sem passeios, caminhem de frente para o trânsito, de forma a aumentar a segurança.