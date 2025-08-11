Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

O grupo será distribuído pela Unidade Habitacional de Santo António, no Porto, e por espaços equiparados a CIT localizados nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, avança a SIC Notícias. A PSP afirma estar a organizar a logística de forma a garantir “condições humanas e dignas”, tendo em conta que entre os migrantes estão mulheres, crianças e um bebé.

Segundo decisão judicial, os cidadãos têm 20 dias para abandonar voluntariamente Portugal. Caso não o façam, a saída será efetuada de forma coerciva. A lei prevê que a permanência em centros de instalação não ultrapasse os 60 dias, período durante o qual o processo de afastamento é acompanhado pela PSP.

Os migrantes chegaram ao Algarve depois de, alegadamente, passarem cerca de cinco dias no mar, a bordo de uma embarcação de madeira. À chegada, apresentavam sinais de desidratação e exaustão. Onze foram encaminhados para unidades hospitalares e um homem permanece internado em Portimão com complicações renais, embora sem risco de vida.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O caso levou a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional a reforçar a vigilância na costa algarvia. Parte dos migrantes passou a primeira noite no posto da GNR de Vila do Bispo, sendo depois alojada num pavilhão multiusos em Sagres, enquanto se aguarda a transferência para as instalações definitivas.