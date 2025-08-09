Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O alerta foi dado por um popular cerca das 20h05, indicando uma embarcação a aproximar-se da costa.

No interior seguiam 25 homens, 6 mulheres e 7 menores. Todos apresentavam sinais de debilidade física, incluindo desidratação e hipotermia. Foram acionados meios de socorro e, em coordenação com o INEM, prestada assistência no local. Dez pessoas foram transportadas para os hospitais de Portimão e Faro para observação médica.

Vila do Bispo – GNR resgata 38 migrantes a bordo de embarcação créditos: GNR

As autoridades continuam a recolher informações sobre a origem, nacionalidades e circunstâncias da viagem.

A embarcação, de madeira e proveniente do norte de África, será alvo de inspeção judiciária e rebocada para porto seguro.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

A operação contou com o apoio da Polícia Marítima, Proteção Civil, Bombeiros de Vila do Bispo e Lagos, Unidade de Intervenção e Unidade de Emergência de Proteção e Socorro. Os migrantes deverão ser presentes este sábado às autoridades competentes.