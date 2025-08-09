Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O alerta foi dado por um popular cerca das 20h05, indicando uma embarcação a aproximar-se da costa.
No interior seguiam 25 homens, 6 mulheres e 7 menores. Todos apresentavam sinais de debilidade física, incluindo desidratação e hipotermia. Foram acionados meios de socorro e, em coordenação com o INEM, prestada assistência no local. Dez pessoas foram transportadas para os hospitais de Portimão e Faro para observação médica.
As autoridades continuam a recolher informações sobre a origem, nacionalidades e circunstâncias da viagem.
A embarcação, de madeira e proveniente do norte de África, será alvo de inspeção judiciária e rebocada para porto seguro.
A operação contou com o apoio da Polícia Marítima, Proteção Civil, Bombeiros de Vila do Bispo e Lagos, Unidade de Intervenção e Unidade de Emergência de Proteção e Socorro. Os migrantes deverão ser presentes este sábado às autoridades competentes.
