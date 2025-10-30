Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os dados da PSP, entre 1 de janeiro e 30 de setembro foram detetadas 2.245 contraordenações por falta de cinto de segurança — mais 141 do que em igual período de 2024 — e 953 infrações por não utilização de outros sistemas de retenção, um acréscimo de 182 face ao ano anterior. A polícia atribui este aumento à intensificação das operações de fiscalização rodoviária em todo o país.

A PSP alerta que o uso destes dispositivos de segurança é particularmente crucial em condições meteorológicas adversas, como as previstas até ao final da semana pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O mau tempo inclui chuva intensa, trovoadas e vento forte, sobretudo no litoral e nas regiões altas do Sul, aumentando o risco de acidentes.

A polícia recorda que o cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, incluindo no banco de trás, e que os sistemas de retenção para crianças devem estar devidamente homologados e instalados.

Entre outras recomendações, a PSP aconselha a adaptação da condução às condições da via, a manutenção do veículo em bom estado, a redução da velocidade e o aumento da distância de segurança em situações de chuva intensa. De recordar que a chuva intensa pode causar aquaplaning e, conjugada com vento forte, a perda de controlo da viatura.

A PSP aconselha ainda a que as viagens sejam planeadas, de forma a evitar deslocações desnecessárias durante picos de mau tempo, e reforça que a segurança rodoviária é uma responsabilidade de todos e apela à colaboração dos cidadãos para reduzir a sinistralidade e o número de vítimas nas estradas.

