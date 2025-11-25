Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na primeira parte da reunião da Comissão Política Nacional, marcada para as 21h00, no Largo do Rato, o Partido Socialista (PS) assinala o 25 de Novembro. Foram convidados para intervir Isabel Soares, Manuel Pedroso Marques e Manuel Alegre. A sessão é encerrada pelo Secretário-Geral, José Luís Carneiro, e a reunião prossegue a ordem dos trabalhos, destinada à análise da situação política.

Importa lembrar que Mário Soares, fundador do PS, é considerada uma das figuras mais importantes do 25 de novembro de 1975. O discurso na manifestação do PS na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, a 23 de novembro de 1975, foi um marco na mobilização que visava conter os setores radicais do processo revolucionário português. Depois da clarificação operada pelos acontecimentos do 25 de Novembro, Mário Soares foi um dos signatários do segundo Pacto MFA-Partidos, assinado a 26 de fevereiro de 1976.

Uns dias antes, no debate com Álvaro Cunhal, secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), o então líder do PS acusou o seu ex-professor de querer instituir uma ditadura em Portugal. Ao ser confrontado com esta afirmação, Cunhal disse "Olhe que não, doutor, olhe que não". A frase tornou-se popular tendo entrado para o léxico da política nacional.

